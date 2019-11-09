У Львові планують запровадити електронні абонементи на паркування

ЛКП «Львівавтодор» у найближчому часі планує впроваджувати електронні абонементи на майданчиками для платного паркування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Станом на сьогодні на паркувальних майданчиках, які обслуговує ЛКП «Львівавтодор», водії можуть розрахуватись за паркування готівкою (за допомогою паркувального автомату на відкритих майданчиках чи у касирів на виїзді зі закритих зон паркування), банківською карткою, СМС-повідомленням, QR-кодом, а також послугою «мобільне паркування» — через мобільний додаток «UNIP» та мобільний додаток Privat24.

ЛКП «Львівавтодор» додатково пропонує користувачам паркувальних майданчиків паперові місячні, квартальні та піврічні абонементи на послуги паркування у розрізі паркувальних зон.

«Наше підприємство забезпечує для мешканців 1-ої та 2-ої зони паркування паперові місячні, квартальні та піврічні абонементи. Але в планах підприємства — впровадження найближчим часом абонементів на паркування в електронному вигляді. Ми вже розглядаємо пропозиції від двох компаній»., — розповідає в.о. директора ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова

Також ЛКП «Львівавтодор», з метою збільшення кількості способів оплати за послуги паркування, уклало договір з компанією «EasyPay». Найближчим часом на паркувальних майданчиках буде встановлено термінали оплати цієї компанії.

«Ми тісно працюємо з інспекторами управління безпеки міста ЛМР, які здійснюють контроль за сплатою користування паркомайданчиком. А через систему АСКОП маємо можливість в онлайн-режимі контролювати оплату послуг та здійснювати фіксацію в режимі фотозйомки або відеозапису», — наголошує Оксана Єстеферова.

З 1 червня 2019 року ЛКП «Львівавтодор» впровадило у місті Львові автоматизовану систему контролю оплати вартості послуг з паркування (АСКОП). Програмно-технічний комплекс АСКОП надає можливість в онлайн-режимі контролювати оплату послуг з користування майданчиками для платного паркування, здійснювати фіксацію в режимі фотозйомки (відеозапису). Програма має захист від несанкціонованого знищення, блокування та зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі контролю оплати вартості послуг з паркування. Дана система полегшує роботу контролерів Управління безпеки міста, оскільки спрощує спосіб притягнення до відповідальності за вчиненні правопорушення.