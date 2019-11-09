ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові планують запровадити електронні абонементи на паркування

Вероніка Рой

|

ЛКП «Львівавтодор» у найближчому часі планує впроваджувати електронні абонементи на майданчиками для платного паркування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Станом на сьогодні на паркувальних майданчиках, які обслуговує ЛКП «Львівавтодор», водії можуть розрахуватись за паркування готівкою (за допомогою паркувального автомату на відкритих майданчиках чи у касирів на виїзді зі закритих зон паркування), банківською карткою, СМС-повідомленням, QR-кодом, а також послугою «мобільне паркування» — через мобільний додаток «UNIP» та мобільний додаток Privat24.

ЛКП «Львівавтодор» додатково пропонує користувачам паркувальних майданчиків паперові місячні, квартальні та піврічні абонементи на послуги паркування у розрізі паркувальних зон.

«Наше підприємство забезпечує для мешканців 1-ої та 2-ої зони паркування паперові місячні, квартальні та піврічні абонементи. Але в планах підприємства — впровадження найближчим часом абонементів на паркування в електронному вигляді. Ми вже розглядаємо пропозиції від двох компаній»., — розповідає в.о. директора ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова

Також ЛКП «Львівавтодор», з метою збільшення кількості способів оплати за послуги паркування, уклало договір з компанією «EasyPay». Найближчим часом на паркувальних майданчиках буде встановлено термінали оплати цієї компанії.

«Ми тісно працюємо з інспекторами управління безпеки міста ЛМР, які здійснюють контроль за сплатою користування паркомайданчиком. А через систему АСКОП маємо можливість в онлайн-режимі контролювати оплату послуг та здійснювати фіксацію в режимі фотозйомки або відеозапису», — наголошує Оксана Єстеферова.

З 1 червня 2019 року ЛКП «Львівавтодор» впровадило у місті Львові автоматизовану систему контролю оплати вартості послуг з паркування (АСКОП). Програмно-технічний комплекс АСКОП надає можливість в онлайн-режимі контролювати оплату послуг з користування майданчиками для платного паркування, здійснювати фіксацію в режимі фотозйомки (відеозапису). Програма має захист від несанкціонованого знищення, блокування та зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі контролю оплати вартості послуг з паркування. Дана система полегшує роботу контролерів Управління безпеки міста, оскільки спрощує спосіб притягнення до відповідальності за вчиненні правопорушення.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...