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На які продукти харчування в Україні у жовтні зросли ціни?

Вероніка Рой

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За підсумками жовтня 2019 року ціни в Україні зросли на 0,7% проти цін у вересні та на 6,5% проти цін у жовтня 2018 року. Такі дані наводить Державна служба статистики, передає Еспресо.

 

Таким чином темпи інфляції в Україні значно скоротилися та наблизилися до цільового значення Національного банку у 6,3% за підсумками 2019 року.

«На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 27,2%) подорожчали гречані крупи. На 9,6–0,6% зросли ціни на яйця, овочі, молоко та молочну продукцію, сало, масло, яловичину», – повідомляють у Держстаті.

За даними відомства у жовтні впали ціни на м’ясопродукти та рибу (на 0,2% та 0,4% відповідно), а також на соняшникову олію (на 0,4%) та фрукти (на 0,6%).

Ціни на алкоголь у жовтні зросли на 0,8%, на одяг та взуття – на 1,9%. Тарифи на комунальні послуги впали на 0,4%, зокрема через падіння цін на газ на 4,3%.

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