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На Львівщині мешканець Вінниччини зґвалтував 41-річну жінку

Вероніка Рой

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В одному з районів Львівщини 41-річний мешканець Вінницької області зґвалтував жінку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як повідомляється, до поліції 4 листопада надійшло повідомлення про те, що близько 19.50 в одному з районів Львівської області невідомий чоловік напав на 41-річну місцеву жительку. Проведеними слідчо-оперативними заходами, правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 41-річний мешканець Вінницької області.

Cлідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.152 (зґвалтування) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

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