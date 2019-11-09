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Львівщину відвідав заступник міністра закордонних справ Канади

Вероніка Рой

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Сьогодні, 9 листопада, до Міжнародного центру миротворчості та безпеки (МЦМБ) завітав заступник Міністра закордонних справ Канади пан Пітер МакДугал. Про це Львівському порталу повдіомили у пресслужбі Академія сухопутних військ.

 

Пітер МакДугал ознайомив канадського дипломата із призначенням та завданнями Центру, особливостями підготовки військовослужбовців та підрозділів Збройних Сил України.

«Щиро вдячний нашим канадським друзям за вагому підтримку й допомогу, яка надається в підготовці українських воїнів у рамках операції «Юніфаєр», – наголосив начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Окрім того, під час перебування у МЦМБ пан Пітер МакДугал оглянув об’єкти навчальної матеріально-технічної бази та інфраструктури Центру, поспілкувався з українськими та канадськими військовослужбовцями.

Фото: Академія сухопутних військ

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