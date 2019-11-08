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В аеропорту «Львів» затримали українців, які хотіли підпільно перевезти Apple Iphone 11 та брендовий одяг

Вероніка Рой

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В аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького митники затримали двох українців, котрі намагались незаконно перевезти два смартфони Apple Iphone, а також брендові речі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДФС у Львівській області.

 

Так, мешканка Львівщини, що прибула зі Стамбула, намагалась провезти понад норму товарів на 120 тис. грн. Зокрема спортивні костюми «Boss» та пухову куртку «Fendi». А от мешканець Івано-Франківщини, що прибув з Мюнхена, окрім дозволеного, «прихопив» два нові смартфони Apple Iphone 11.

Загалом громадяни України намагались ввезти товару вартістю понад 160 тисяч грн без оподаткування.

В обох випадках українці прямували смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор».
Стосовно них складено протоколи за ознаками порушень митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України. Товари вилучено. Справи скерують до суду.

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