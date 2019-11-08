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У Львові з грудня почнуть тестувати 5G

Соломія Головіна

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації дозволила тестування 5G у шести українських містах, з 1 грудня 2019 року по 31 травня 2020 року. Про це повідомляє Укрінформ.

 

Відповідне рішення НКРЗІ № 509 від 29 жовтня 2019 року «Про заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можлива демонстрація радіообладнання технології 5G дочірнім підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Еріксcон» оприлюднено на сайті регулятора.

Тестувати 5G зв’язок буде оператор lifecell і дочірнє підприємство компанії Ericsson в містах Київ, Дніпро, Харків, Львів, Одеса, Черкаси.

Керування обладнанням базової станції буде здійснюватися спеціалізованим тестовим ядром мережі (5G EPC) з обмеженою функціональністю (тільки доступ до публічної мережі Інтернет, без можливості здійснення голосових викликів), у період з 1 грудня 2019 року по 31 травня 2020 року.

Після проведення тестів Ericsson протягом місяця буде зобов’язана надати Нацкомісії письмовий звіт.

Як повідомляв Львівський портал, У Міністерстві цифрової трансформації прогнозують, що 5G в Україні запустять через три роки.

Нагадаємо, в кінці травня цього року колишній президент України Петро Порошенко підписав указ, який визначає графік запуску зв’язку п’ятого покоління у 2020 році.

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