У Львові судитимуть сихівчанина, який торгував наркотиками

На лаву підсудних у Львові потрапив 40-річний наркоторговець. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Правоохоронці задокументували три факти незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини «PVP». Крім цього, під час обшуку квартири фігуранта на проспекті Червоної Калини у Львові виявили вказану речовину у фасованому вигляді, а також «амфетамін», обіг якого обмежено.

Затриманому 2 вересня 40-річному місцевому мешканцю оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті до Сихівського районного суду м. Львова. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна.