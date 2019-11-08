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Сьогодні у Львові стартує Міжнародний фестиваль «Відкриваємо Падеревського»

Ольга Денисяка

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Упродовж 8-11 листопада у Львові триватиме VIII Міжнародний фестиваль «Відкриваємо Падеревського». Організатором цієї щорічної події є польсько-українська фундація імені І. Я. Падеревського. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

 

Фестиваль присвячений постаті видатного польського піаніста, композитора, політичного та суспільного діяча, Ігнація Яна Падеревського (1860-1941). Саме у Львові він як піаніст дав свої перші концерти у 1887 та 1889 роках, а вже після тріумфальних гастролей світом, у червні 1902 року, його виступ на сцені Скарбківського театру зібрав аншлаг. Через 8 років, у 1910-му, з нагоди 100-річчя з дня народження Ф.Шопена, Ігнація Яна Падеревського зустрічали у Львові як справжнього наступника видатного польського романтика. Саме у цьому місті відбулися прем’єри його композицій, серед яких знаменита симфонія «Polonia», а також опера «Манру», яка, як і через сто років, починаючи із 2018-го, «помандрувала» світом із Львова.

Щороку у багатьох містах світу Фундація імені І.Я.Падеревського організовує чимало подій, так чи інакше дотичних до цієї постаті. Основною ідеєю міжнародного фестивалю «Відкриваємо Падеревського» у Львові є популяризація польської культури. Вагомим і невід’ємним елементом програми кожного із фестивалів є також виконання шедеврів української класики та презентація творчості сучасних композиторів.

Сьогодні, 8 листопада, Львівській національній філармонії відбудеться святковий концерт «Gala Монюшко – Монюшко Невідомий», у рамках якого виступлять Л. Осташ (сопрано), Ш. Мехлінський (баритон), М. Командера (тенор), Я.М. Зажицький (диригент), Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії та Камерний хор «Ґлорія».

Наступного дня, 9 листопада, подія «Львів для Монюшка і Міцкевича» (Палац Потоцьких) об’єднає цих двох польських митців: у виконанні Мацєя Командери (тенор) та Йоанни Стечек (фортепіанно) прозвучать пісні С. Монюшка та слова А. Міцкевича.

У події 10 листопада можна буде простежити ще одну тематичну лінію фестивалю, адже у Палаці Потоцьких відбудеться презентація опери «Соляріс» молодої львівської композиторки Любави Сидоренко. У програмі заходу: творча зустріч із режисером М. Вайсом та композиторкою Л. Сидоренко, коротка лекція на тему створення опери та значення творчості С. Лема для Львова, а також прем’єрний показ музичної частини опери «Соляріс».

Завершиться фестиваль «Відкриваємо Падеревського» 11 листопада урочистими заходами з нагоди національного свята Незалежності Польщі. У Львівській національній філармонії на гостей очікує концерт «Незалежна». За участі польського-українського складу виконавців прозвучать композиції І. Я. Падеревського, М. Блажевіча та К. Дембського.

Також, уже традиційно, відбудеться вручення Відзнаки PADEREWSKI. Бронзові статуетки отримають особи або організації, що винятково проявили себе у діяльності на користь українсько-польського поєднання, промоції і популяризації творчості І. Я. Падеревського та промоції польської культури загалом.

Фото: ЛОДА

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