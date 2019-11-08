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Сьогодні львів’ян закликають написати радіодиктант національної єдності. Як долучитися?

Вероніка Рой

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Сьогодні, 8 листопада, львів’ян закликають долучитися до написання радіодиктанту. Його традиційно проводять до Дня української писемності та мови, який відзначають 9 листопада. Про це Львівському порталу повідомили в обласній бібліотеці для дітей.

 

Зокрема, сьогодні об 11:00 год. у приміщенні обласної бібліотеки для дітей, що на вул. Винниченка, 1 у Львові, писатимуть «Радіодиктант національної єдності».

Диктант по радіо зачитуватиме український педагог, радіо- і –телеведучий Олександр Авраменко. Текст традиційно звучатиме на хвилях першого каналу Суспільного радіо UA: Українське радіо.

Зазначимо, що радіодиктант у День української писемності та мови проводять вже 19 рік поспіль. Минулого року радіодиктант національної єдності написали 32 779 людей, 313 із яких не допустились жодної помилки.

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