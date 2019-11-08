Протягом тижня діти з діабетом зможуть пройти безкоштовний огляд у лікаря-офтальмолога

З 11 до 17 листопада 2019 року в дитячих поліклініках «Веселка» у Львові проведуть Тиждень допомоги дітям із цукровим діабетом. Відтак для дітей з діабетом організують безкоштовний огляд у лікаря-офтальмолога. Про це Львівському порталу повідомили організатори події.

«Одним із важких ускладнень цукрового діабету є порушення зору. Діабетична ретинопатія (ураження судин сітківки) спостерігається у 90% пацієнтів із цією недугою. Випадки сліпоти у діабетиків стаються у 25 разів частіше, ніж у інших груп пацієнтів. Регулярні офтальмологічні обстеження виявляють розвиток ретинопатії на ранній стадії та допомагають вчасно вжити заходів, щоб не допустити повної втрати зору», – наголошують організатори заходу.

Відтак протягом семи днів, з 11 до 17 листопада (включно), лікарі-офтальмологи двох поліклінік «Веселка» у Львові безкоштовно (під безкоштовною консультацією мається на увазі консультація офтальмолога вартістю 1,00 грн) проводитимуть обстеження дітей із цукровим діабетом. На прийомі лікар-офтальмолог визначить у діток гостроту зору, проведе кольоротест та обстежить очне дно з розширенням зіниць.

Адреси поліклінік, в яких лікарі-офтальмологи проводитимуть профілактичний огляд дітей із діабетом:

пр. Червоної Калини, 68 (Сихів)

вул. Щирецька, 36 (ТВК «Південний» поблизу СК Олімп).

Консультація лікаря-офтальмолога надається за попереднім записом. Тел.: (067) 34 32 911, (050) 34 32 911, (067) 46 44 911, (050) 41 44 911.

На огляд до лікаря необхідно принести медичну документацію, що засвідчує стан здоров’я дитини.