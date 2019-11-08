«Наварійський конфлікт». Пустомитівська міська рада остаточно програла суд за землі довкола озера, які виділили АТОвцям і бізнесменам

Верховний Суд України відхилив касаційну скаргу Пустомитівської міської ради та підтвердив право Львівської обласної державної адміністрації розпоряджатися землями в селі Наварія. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Рішення Верховного суду остаточне та не підлягає оскарженню. Відтак вже найближчим часом 83 особи, яким було надано право на розробку проекту землеустрою біля озера, ймовірно, зможуть оформити право власності, пишуть Наші гроші. Львів.

Нагадаємо, суперечка за землі довкола Наварійського озера (офіційно Щирецьке водосховище) триває вже понад рік. У травні 2018 року тодішній голова Львівської ОДА Олег Синютка затвердив проекти землеустрою щодо відведення 15 земельних ділянок загальною площею 1,385 га поблизу водойми. Пізніше виявилось, що загалом земельні ділянки тут відведені 83 особам, а дозвіл на виготовлення проектів землеустрою Олег Синютка надав ще у грудні 2017 на підставі клопотань учасників антитерористичної операції.

Втім, як з’ясувалося, у списку із 83 осіб опинилися не тільки учасників АТО, а й ціла низка бізнесменів. Водночас Пустомитівська міська рада заявила, що область не мала права розпоряджатися цією землею, оскільки ця ділянка є в юрисдикції міста Пустомити. Адже у грудні 2017 року депутати ухвалили рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі села Наварія», згідно з яким до села приєднали додаткових 333,25 га землі, які раніше були за межами села та мали статус державної власності, в тому числі і землі довкола озера.Детальніше про цей скандал читайте у матеріалі «Земля обітована. Наварійський конфлікт»

Натомість «Ветеранська спілка воїнів АТО», яка клопотала за виділення ділянок та зверталась до суду, вважає, що ці ділянки є за межами села Наварія та належать до державної власності, і право розпорядженнями ними має Львівська облдержадміністрація.

Верховний суд підтримав аргументи Спілки та залишив в силі рішення Львівського окружного адміністративного суду від 5 листопада 2018 року, згідно з яким право розпорядження цими ділянками належить саме Львівській облдержадміністрації.

«Включення в межі села Наварія земель, що перебувають у державній власності та розташовані за межами населеного пункту, є можливим виключно за наявності рішення Львівської обласної державної адміністрації про передачу земельної ділянки у комунальну власність разом з актом приймання-передачі такої земельної ділянки, що є підставою для реєстрації права власності на таку земельну ділянку», – йдеться у рішенні суду.

Щодо другого аспекту проблеми, то він детально описаний у нашому розслідуванні «Кооператив озеро». Попри гучні заяви вже екс-голови ЛОДА Олега Синютки, який наявність місцевих бізнесменів у списку «атошників» пояснював тим, що його обдурили і обіцяв розібратися з цим, то вони так і залишились просто заявами.

Що більш, як повідомляв сайт Zaxid.net, створена Олегом Синюткою спеціальна комісія для розслідування можливих зловживань під час виділення землі біля озера Наварія зробила висновок про те, що «виділення землі відбулось законно та зловживань виявлено не було». Щоправда, комісія виявила, що з 83 осіб лише 43 є учасниками бойових дій, але чи призвело це до зміни списку залишилось невідомим.

Пізніше в цій історії виявилось ще чимало дивних моментів, зокрема, надання тут ділянки «липовому» атовцю Павлові Нікітіну. Нікітін видавав себе за майора ЗСУ, використовував підроблені документи про участь в АТО, заснував дві ветеранські організації, одна з них це власне позивач у даній справі «Ветеранська спілка воїнів АТО», і став власником кількох безкоштовних земельних ділянок біля Львова. Проте, за даними журналістів Zaxid.net, поліція хоч і розпочала досудове розслідування, але насправді просто саботувала його реальне проведення і на сьогодні немає жодного поступу у цій справі.

Засновниками ГО «Ветеранська спілка воїнів АТО» є Сергій Віхоть, Павло Нікітін, Роман Саврук, Сергій Шимчак та Олександр Лопачук. Останній також є її керівником.