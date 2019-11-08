На Пустомитівщині автівка «Пежо» врізалася у дерево: загинув водій

Вчора, 7 листопада, на Пустомитівщині автомобіль «Пежо Експерт» влетів у дерево. У результаті аварії загинув 57-річний водій. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася о 11:00 год. у с. Новосілки Пустомитівського району. 57-річний водій автомобіля «Пежо Експерт», мешканець с. Сокільники Пустомитівського району, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги і здійснив зіткнення із деревом.

Від отриманих травм у результаті ДТП мешканець Львівщині помер на місці пригоди. Обставини події встановлюються.