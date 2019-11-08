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На окупованих територіях буде українське ТБ з двома мовами

Ольга Денисяка

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За три місяці на більшу частину окупованих територіях можна подати сигнал українського телебачення, і цей канал може бути двомовним. Про це заявив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський, передає УП.

 

«Ми знаємо, як доставити сигнал до близько 80% жителів окупованих територій. Протягом трьох місяців ми можемо це зробити.Ми провели експерименти, ми заміряли, до якого пункту добиває наш сигнал. Але питання не тільки в сигналі, а у й тому, що саме ми будемо комунікувати з людьми, які там проживають», –  заявив Володимир Бородянський.

Також він уточнив, що в ОРДЛО йтиме сигнал державного телеканалу, який буде сформований на базі іномовлення UA.tv і на першому етапі це буде розважально-інформаційний канал.

Згодом міністр додав, що канал буде двомовним і він допускає мовлення російською.

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