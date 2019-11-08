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На Львівщині судитимуть чоловіка за зберігання гранати

Ольга Денисяка

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Мешканцю Дрогобича, який зберігав у себе вдома гранату, загрожує позбавлення волі на термін до семи років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

4 жовтня, у поліцію надійшло повідомлення про те, що 45-річний мешканець одного з селищ Дрогобицького району зберігає гранату в своєму будинку.

На місці події працювали слідчо-оперативна группа, вибухо-техніки  та працівники інших служб. У будинку поліцейські виявили предмети, схожі на гранату РГД – 5 та  РГД-55Ч. Вони були скеровані на експертне дослідження, згідно висновку якого відносяться до боєприпасів.

Слідчі Дрогобицького відділу поліції завершили розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України і направили на розгляд до Дрогобицького районного суду.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на термін до семи років

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