На Львівщині судитимуть чоловіка за зберігання гранати

Мешканцю Дрогобича, який зберігав у себе вдома гранату, загрожує позбавлення волі на термін до семи років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

4 жовтня, у поліцію надійшло повідомлення про те, що 45-річний мешканець одного з селищ Дрогобицького району зберігає гранату в своєму будинку.

На місці події працювали слідчо-оперативна группа, вибухо-техніки та працівники інших служб. У будинку поліцейські виявили предмети, схожі на гранату РГД – 5 та РГД-55Ч. Вони були скеровані на експертне дослідження, згідно висновку якого відносяться до боєприпасів.

Слідчі Дрогобицького відділу поліції завершили розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України і направили на розгляд до Дрогобицького районного суду.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на термін до семи років