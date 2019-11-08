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Луганський театр везе до Львова виставу «Лавина»

Ольга Денисяка

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13 листопада о 19:00 год у Національному академічному українсько-драматичному театрі імені Марії Заньковецької відбудеться показ вистави – іронічної притчі «Лавина» Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Події вистави відбуваються у Лавино – небезпечному гірському селищі, яке підпорядковується суворому закону: впродовж 9 місяців на рік люди живуть «пошепки», і лише впродовж трьох місяців «на повний голос». Несподівано життя громади опиняється під загрозою: молода жінка чекає дитину. Пологи припадають якраз на час найбільшої ймовірність сходження лавини.

Режисером-постановником є заслужений діяч мистецтв України Володимир Московченко

Запрошення на виставу можна отримати у департаменті з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації

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