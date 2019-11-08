Із 18 листопада на площі Ринок запрацює ковзанка

Виконавчий комітет міськради Львова дозволив облаштувати на площі Ринок ковзанку. Вона працюватиме протягом чотирьох місяців. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 8 листопада, передає кореспондент Львівського порталу.

Дозвіл на встановлення сезонної льодової ковзанки отримала Науково-виробнича фірма «Відкриті комп’ютерні системи (ВІКОС)». Традиційно вона з’явиться з північної сторони площі Ринок.

Запрацює ковзанка вже з 18 листопада. Покататися на ковзанах всі охочі зможуть протягом чотирьох місяців, адже закриють ковзанку аж 20 березня.

Своїм рішенням члени виконавчого комітету зобов’язали «Відкриті комп’ютерні системи» прибирати територію ковзанки та дотримуватись режиму тиші у вечірній і нічний час.

Зазначимо, що ковзанку на площі Ринок у Львові встановлюють вже дев’ять років поспіль.