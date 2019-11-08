Coloratura Opera Lab шукає молодих оперних співаків для прем'єрної постановки опери Моцарта просто неба

У рамках проєкту для професійного розвитку молодих оперних співаків та співачок Coloratura Opera Lab, який нещодавно розпочав свою діяльність у співпраці з Львівською Національною Оперою, анонсовано постановку першої молодіжної опери. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

Для постановки обрали оперу «Так чинять всі» (Cosi fan tutte) В.А. Моцарта, яка влітку 2020 року стане всеукраїнською прем’єрою, адже її немає в репертуарі ні одного оперного театру країни. Ще однією особливістю цієї постановки стане також те, що вона звучатиме під відкритим небом. Однак, місце проведення такої унікальної для Львова та всієї України події організатори поки тримають у таємниці.

До числа солістів запрошують молодих оперних співаків та співачок зі всієї України, яких спеціально обиратимуть на попередньому прослуховуванні, що відбудеться вже 25 листопада у Львівській опері. Ознайомитися з умовами участі у прослуховуванні та подати заявку можна на сайті: coloraturalab.com

«Так чинять всі» В.А. Моцарта є провідною і популярною оперою в репертуарі світових театрів, адже вона вважається однією з найкращих опер композитора, поруч із «Дон Жуаном», «Чарівною флейтою» (які є в репертуарі Львівської опери), «Весіллям Фігаро» та «Милосердям Тита». У Львові опера «Так чинять всі» була поставлена лише у 1927 році, силами оперної студії Польської консерваторії.

Нагадаємо, що «Coloratura Opera Lab» – це перший в Україні проєкт, який сприяє професійному розвитку молодих оперних співаків і співачок. Проєкт об’єднує кілька напрямків – майстер-класи з найкращими світовими педагогами, і, звісно, практику – концерти, перформанси та оперні постановки. Адже найбільш вагомою проблемою для молодих співаків України є відсутність практики на оперній сцені, а також можливості співпрацювати із світовими професіоналами з різних сфер оперного мистецтва – педагогами по вокалу, з акторської майстерності, правильної вимови, режисерами, диригентами, агентами, імпресаріо оперних театрів тощо. Проєкт дає можливість здобути молодим співакам різносторонній світовий досвід і не витрачати величезні кошти, щоб отримати подібну практику, майстер-класи чи консультації за кордоном.

Фото: Львівська опера