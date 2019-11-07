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За понад 600 тисяч гривень відремонтували аварійну підпірну стіну біля будинку на Ужгородській

Вероніка Рой

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На замовлення Галицької районної адміністрації за 616 тисяч гривень відремонтували аварійну підпірну стіну біля будинку на вул. Ужгородська, 2. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«За результатами обстежень підпірних стінок у районі, у нас було виявлено кілька підпірних стінок, які перебувають в аварійному стані і загрожують мешканцям. Одна з таких підпірних стінок — на вул. Ужгородській, 2а. Розроблений кошторис, за яким вартість аварійно-відновлювальних робіт становить 616 тис. грн. У вересні цього року було прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на проведення робіт із виведення з аварійного стану цієї стінки. Станом на сьогодні, роботи завершено», — розповів голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

Нагадаємо, 11 вересня 2019 року міська комісія з питань ТЕБ і НС погодила виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на відновлення чотирьох аварійних підпірних стінок у Галицькому районі за такими адресами: вул. Ужгородська, 2а, вул. Франка, 113 -115, вул. Венеціанова, 13 та пл. Данила Галицького, 4.

Фото: ЛМР

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