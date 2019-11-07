За понад 600 тисяч гривень відремонтували аварійну підпірну стіну біля будинку на Ужгородській

На замовлення Галицької районної адміністрації за 616 тисяч гривень відремонтували аварійну підпірну стіну біля будинку на вул. Ужгородська, 2. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«За результатами обстежень підпірних стінок у районі, у нас було виявлено кілька підпірних стінок, які перебувають в аварійному стані і загрожують мешканцям. Одна з таких підпірних стінок — на вул. Ужгородській, 2а. Розроблений кошторис, за яким вартість аварійно-відновлювальних робіт становить 616 тис. грн. У вересні цього року було прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на проведення робіт із виведення з аварійного стану цієї стінки. Станом на сьогодні, роботи завершено», — розповів голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

Нагадаємо, 11 вересня 2019 року міська комісія з питань ТЕБ і НС погодила виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на відновлення чотирьох аварійних підпірних стінок у Галицькому районі за такими адресами: вул. Ужгородська, 2а, вул. Франка, 113 -115, вул. Венеціанова, 13 та пл. Данила Галицького, 4.

Фото: ЛМР