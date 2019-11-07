Якої погоди чекати на Львівщині 8 листопада?

У п’ятницю, 8 листопада, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду та туман. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме 1-6 градуси тепла, вдень стовпчик термометра підніметься максимум до +16°С. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м.

Вітер змінний, до 7-12 м/с. Хмарно з проясненням. Без істотних опадів, втім ввечері можливий невеликий дощ.

«8 листопада погоду на Львівщині визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. Відносна вологість повітря істотно не зміниться», – додають синоптики.

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