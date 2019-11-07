В Інтерсіті Київ-Львів вибухівки не знайшли: потяг відновив рух

Потяг «Львів-Київ», який сьогодні вранці було зупинено через інформацію про замінування, відновив свій рух до пункту призначення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Зазначається, що об 11:20 год. правоохоронці завершили огляд потяга і не виявили жодних небезпечних пристроїв та речовин. Пасажири повернулися до вагонів, щоб продовжити поїздку і о 12:10 год. потяг відновив свій рух.

Нагадаємо, сьогодні зранку на електронну пошту поліції надійшов лист про загрозу вибуху у потязі «Львів-Київ». Відтак потяг зупинили неподалік м. Коростеня, що на Житомирщині, а 420 пасажирів вивели із вагонів на безпечну відстань.

Фото: поліція