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У Львові викрили мережу закладів з надання інтимних послуг

Ольга Денисяка

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Вчора, 5 листопада, правоохоронці затримали двох організаторів мережі салонів з надання інтимних послуг та припинили діяльність мережі даних закладів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

До складу групи входило двоє осіб – 22-річний житель міста Івано-Франківськ та 29-річний житель міста Львова. Під час обшуків у приміщенях, у яких функціонувала дана мережа, працівники поліції вилучили гроші, які є речовими доказами у кримінальному проваджені.

Зловмисників затримали в порядку ст.208 КПК України.

Їм повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 303 КК України (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі слідчі дії тривають. Зокрема, вирішується питання про оголошення затриманим підозри та обрання запобіжного заходу.

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