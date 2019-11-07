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У 2020 році випускники медичних вузів зможуть самостійно вибирати місце проходження інтернатури

Вероніка Рой

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У 2020 році розподіл до інтернатури відбудеться за новим прозорим механізмом. Випускники медичних вузів самостійно обиратимуть майбутнє місце проходження післядипломної підготовки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

 

Згідно із повідомленням, електронний розподіл до інтернатури буде відбуватися на основі пріоритетів випускників (можна обрати 5 програм підготовки) та їх об’єктивного рейтингу. Крім того, студенти зможуть подавати документи для вступу в інтернатуру через онлайн-платформу.

«Базою для інтернатури може стати не тільки державний, а і приватний заклад охорони здоров’я за умови наявності потужної матеріально-технічної бази і достатнього пацієнтопотоку. Вже з наступного року всі лікарі-інтерни, незалежно від форми навчання, будуть отримувати заробітну плату. В державному бюджеті 2020 року на це передбачено 202 460, 8 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, як наголошують у МОЗ, всі програми підготовки в інтернатурі будуть оновлені відповідно до рекомендацій Світової асоціації медичної освіти.

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