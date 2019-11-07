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Серед ночі у ліфтовій шахті багатоповерхівки на Рубчака спалахнула пожежа

Соломія Головіна

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У Львові на вулиці  Рубчака в ліфтовій шахті 9-поверхового будинку спалахнула пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Як зазначається, 7 листопада о 02:25 год. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Рубчака І., 17 «а». Пожежа виникла в ліфтовій шахті на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

За лічені хвилини на місце події прибув пожежно-рятувальний підрозділ 30 -ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Львова. О 03:10 год.  пожежу ліквідували. Вогнем знищено сміття на площі 1 кв.м.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Обставини та причина виникнення займання встановлюється.

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