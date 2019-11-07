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Під Львовом скинули гору використаних люмінесцентних ламп

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 7 листопада, на території села Липники Пустомитівського району, що неподалік від Львова, екологи виявили несанкціонований скид відпрацьованих люмінесцентних ламп. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

 

Гору люмінесцентних ламп знайшли недалеко від траси Київ – Чоп. Площа несанкціонованого звалища становить 13 х 5 м кв.

Під час огляду встановлено, що частина ламп уже розбита, решта – знаходиться в упаковках або без них.

«Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції відібрали проби ґрунту, аби дослідити їх на рівень забрудненості.  Про ситуацію повідомлено управління ДСНС у Львівській області з метою вжиття заходів реагування», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що люмінесцентні лампи є небезпечними як для здоров’я людини, так і для довкілля, адже вони містять ртуть, яка є отруйною речовиною. Саме тому такі лампи віднесені до I класу небезпеки для навколишнього середовища.

Шкідливі предмети, серед яких є також люмінесцентні лампи, для утилізації у Львові збирає спеціальний екобус. Із графіком його роботи на листопад можна ознайомитися тут.

Фото: Держекоінспекція

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