ОСТАННІ НОВИНИ

Незабором у маршрутках Дрогобича запрацює безконтактна оплата проїзду

Вероніка Рой

|

Невдовзі у громадському транспорті Дрогобича монтуватимуть термінали для проведення фінансових операцій, а також автоматизовану систему обліку пасажирів. Це дозволить мешканцям та гостям міста здійснювати безконтактну оплату проїзду у маршрутках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.

 

Як зазначає начальник відділу ІТ та аналізу Дрогобицької міської ради Станіслав Гайдер, у Дрогобичі впроваджують дороговартісний проєкт за рахунок партнерів. Платіжна система Visa повністю фінансує придбання всього необхідного технічного обладнання та контролюватиме процес його впровадження в дію.

«Таких результатів вдалося досягнути внаслідок тривалих перемовин. Місто відповідатиме тільки за підтримку проєкту. А це в сотні тисяч гривень менше за весь бюджет проєкту», –  додає Станіслав Гайдер.

Із впровадженням такої системи вдасться повністю відійти від системи готівкового розрахунку, хоча можливість оплати готівкою в тестовий період буде. Для дрогобичан пільгових категорій безкоштовно видадуть картки «Карта дрогобичанина» і обліковуватимуться у громадському транспорті вони будуть саме за їх допомогою.

Такі картки після їх введення в дію зможе придбати кожен охочий, оскільки вони функціонуватимуть не лише для оплати за проїзд, а й діятимуть, як картки на знижку у визначених закладах міста чи на певні групи товарів чи послуг. Для одноразового проїзду пасажири зможуть придбати у касах біля зупинок громадського транспорту одноразові проїзні квитки, у планах створити й денний та місячний абонемент.

Оплатити за проїзд у громадському транспорті можна буде і звичайною банківською карткою або ж за допомогою Android Pay чи ApplePay, тобто мобільним телефоном, «розумним годинником» і іншими технічними засобами.

«Процес впровадження цієї системи є тривалим, оскільки він залежить не лише від нас, а й від наших партнерів. Однак покроково рухаємось щодо виконання затвердженої програми ще у 2018 році. Спершу у маршрутках було встановлено GPRS-пристрої для відстеження руху громадського транспорту. Потім на зупинках розпочали встановлювати smart-інфотабло, одне вже встановили у центрі міста на партнерських умовах, у найближчий тиждень-два імплементують ще чотири. А тепер приступаємо до запровадження системи автоматизованого обліку пасажирів та безконтактної оплати за проїзд», — додав Станіслав Гайдер.

Фото: ДМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...