Незабором у маршрутках Дрогобича запрацює безконтактна оплата проїзду

Невдовзі у громадському транспорті Дрогобича монтуватимуть термінали для проведення фінансових операцій, а також автоматизовану систему обліку пасажирів. Це дозволить мешканцям та гостям міста здійснювати безконтактну оплату проїзду у маршрутках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.

Як зазначає начальник відділу ІТ та аналізу Дрогобицької міської ради Станіслав Гайдер, у Дрогобичі впроваджують дороговартісний проєкт за рахунок партнерів. Платіжна система Visa повністю фінансує придбання всього необхідного технічного обладнання та контролюватиме процес його впровадження в дію.

«Таких результатів вдалося досягнути внаслідок тривалих перемовин. Місто відповідатиме тільки за підтримку проєкту. А це в сотні тисяч гривень менше за весь бюджет проєкту», – додає Станіслав Гайдер.

Із впровадженням такої системи вдасться повністю відійти від системи готівкового розрахунку, хоча можливість оплати готівкою в тестовий період буде. Для дрогобичан пільгових категорій безкоштовно видадуть картки «Карта дрогобичанина» і обліковуватимуться у громадському транспорті вони будуть саме за їх допомогою.

Такі картки після їх введення в дію зможе придбати кожен охочий, оскільки вони функціонуватимуть не лише для оплати за проїзд, а й діятимуть, як картки на знижку у визначених закладах міста чи на певні групи товарів чи послуг. Для одноразового проїзду пасажири зможуть придбати у касах біля зупинок громадського транспорту одноразові проїзні квитки, у планах створити й денний та місячний абонемент.

Оплатити за проїзд у громадському транспорті можна буде і звичайною банківською карткою або ж за допомогою Android Pay чи ApplePay, тобто мобільним телефоном, «розумним годинником» і іншими технічними засобами.

«Процес впровадження цієї системи є тривалим, оскільки він залежить не лише від нас, а й від наших партнерів. Однак покроково рухаємось щодо виконання затвердженої програми ще у 2018 році. Спершу у маршрутках було встановлено GPRS-пристрої для відстеження руху громадського транспорту. Потім на зупинках розпочали встановлювати smart-інфотабло, одне вже встановили у центрі міста на партнерських умовах, у найближчий тиждень-два імплементують ще чотири. А тепер приступаємо до запровадження системи автоматизованого обліку пасажирів та безконтактної оплати за проїзд», — додав Станіслав Гайдер.

Фото: ДМР