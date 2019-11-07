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На Львівщині поблизу кордону затримали групу турків

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 7 листопада, поблизу населеного пункту Шегині, прикордонники затримали трьох турків, які рухались до кордону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

 

«Місцевий мешканець помітив групу невідомих, котрі рухалися в бік Державного кордону України. До місця ймовірного перебування одразу прибула група реагування прикордонників, яка одразу затримали трьох чоловіків», – йдеться в повідомленні.

Згодом з’ясувалось, що усі вони громадяни Туреччини та мали при собі документи, що посвідчують особу. «Горе» мандрівників доставлено до прикордонного підрозділу для проведення фільтраційно-перевірочних заходів та прийняття правових рішень.

Фото: Держприкордонслужба

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