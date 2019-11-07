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На кордоні з Польщею затримали львів’янина із контрабандою бурштину

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 7 листопада, на кордоні з Польщею затримали контрабанду бурштину. Майже 3 кг сонячного каміння незаконно намагався вивезти 45-річний львів’янин. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці ДФС.

 

У пункт пропуску «Смільниця – Кросценко» на автомобілі «Сітроен» прибув 45-річний мешканець Львова. Для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Втім митники вирішили скерувати транспортний засіб на поглиблений огляд, під час якого й виявили приховане дорогоцінне каміння.

«У консолі ручки передач та у місці розташування повітряного фільтра автомобіля було виявлено майже 3 кг обробленого бурштину», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом складено протокол за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Автівку і весь бурштин у львів’янина вилучили, вартість каміння встановлять додатково. Справу митники скерують до суду, який і визначатиме покарання контрабандисту.

Фото: Львівська митниця ДФС

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