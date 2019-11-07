Молодих бандуристів запрошують на безкоштовні спеціалізовані курси з англійської мови

У межах цьогорічного фестивалю Lviv Bandur Fest відбудеться проведення комплексної освітньої програми «Bandura open to the world» для учнів та студентів, що грають на бандурах і навчаються у музичних школах та вищих навчальних закладах міста Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У листопаді стартує курс англійської мови для бандуристів та бандуристок (учнів музичних шкіл міста Львова). Він складатиметься з 16 занять (триватиме до квітня 2020 року) та розрахований на учасників із середнім та вищим рівнем знання мови.

На курсі можна дізнатися:

про базову музичну термінологію англійською мовою;

розберете англомовний інтерфейс найпопулярніших музичних програм;

дізнаєтесь про технічну складову виступу;

навчитесь писати пресрелізи, технічні райдери та різні аплікаційні форми для проєктів.

Участь у курсах безкоштовна, проте кількість місць обмежена (група до 15 осіб). Відбір учасників відбудеться на основі заповненої анкети та мотиваційного листа. Зареєструватись на перший курс можна за посиланням — http://bit.ly/Bandura_open_registration. Останній термін зголошення на курси — 10 листопада.

Усі учасники отримають сертифікат, за умови відвідання не менше 14 занять і виконання усіх завдань.

Викладачка курсу — Ірина Лобанок — саунд-продюсерка, клавішниця, засновниця секретних концертів Sofar Sounds у Львові. Отримала класичну та джазову освіту в музичному училищі ім. Людкевича, у 2018 році закінчила Вестмінстерський університет в Лондон, де здобула освіту як поп-музикант, виконавиця електронної музики та саунд-продюсер. Іра пише музику для фільмів та відеоігор, а також виступає як сесійна клавішниця в колективах та сольно в багатьох містах України, Польщі та Британії.