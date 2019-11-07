Львівські поліцейські розшукують безвісти зниклого 15-річного мешканця Миколаївщини

Працівники поліції Львівщини розшукують 15-річного мешканця Миколаївської області, котрий 17 серпня цього року вийшов з дому та пропав. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«Працівники управління карного розшуку Головного управління Національної поліції Львівщини за дорученням Головного управління Нацполіції Миколаївської області встановлюють місцезнаходження Гонци Аурелія Рєйзвановича, 10.11.2003 р.н. Хлопець 17 серпня 2019 року в місті Вознесенськ Миколаївської області пішов з дому та не повернувся», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Прикмети: ріст 175-180 см, худорлявий, волосся русяве, очі карі.

Був одягнений: джинсові шорти темно-синього кольору, футболка червоного кольору спереду та синього ззаду, сині джинсові кросівки.

Якщо комусь щось відомо про розшукуваного хлопця, просимо повідомити на оперативну лінію «102».

Фото: поліція