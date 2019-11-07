Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Сьогодні, 7 листопада, через ремонтні роботи у мережах мешканцям дев’яти вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.
У зв’язку з заміною вхідної запірної арматури та встановленням електронних витратомірів орієнтовно до 17:00 год. без води залишились мешканці таких вулиць:
- вул. Білоцерківська;
- вул. Дніпровська;
- вул. Дунайська;
- вул. Липова Алея;
- вул. Меблярська;
- вул. Сихівська;
- вул. Бандери, буд. №23, 28;
- вул. Тарнавського, буд. №30, 35, 37, 41, 43, 47;
- вул. Дністерська, буд. №1, 1-А, 9, 11, 13, 15.
Наталя Дуляба