Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Сьогодні, 7 листопада, через ремонтні роботи у мережах мешканцям дев’яти вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

У зв’язку з заміною вхідної запірної арматури та встановленням електронних витратомірів орієнтовно до 17:00 год. без води залишились мешканці таких вулиць: