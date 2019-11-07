ОСТАННІ НОВИНИ

Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 7 листопада, через ремонтні роботи у мережах мешканцям дев’яти вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

У зв’язку з заміною вхідної запірної арматури та встановленням електронних витратомірів орієнтовно до 17:00 год. без води залишились мешканці таких вулиць:

  • вул. Білоцерківська;
  • вул. Дніпровська;
  • вул. Дунайська;
  • вул. Липова Алея;
  • вул. Меблярська;
  • вул. Сихівська;
  • вул. Бандери, буд. №23, 28;
  • вул. Тарнавського, буд. №30, 35, 37, 41, 43, 47;
  • вул. Дністерська, буд. №1, 1-А, 9, 11, 13, 15.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...