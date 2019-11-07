Академію сухопутних військ у Львові відвідала делегація Збройних сил Канади

До Національної академії сухопутних військ у Львові 6 листопада завітала делегація ЗС Канади на чолі з командиром механізованої бригадної групи канадської армії полковником Робертом Річі. До складу делегації також увійшов командир операції «Unifier» підполковник Туп. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі академії.

Під час зустрічі з керівним складом вишу начальник Академії генерал-лейтенант Павло Ткачук коротко ознайомив іноземних гостей зі структурою, завданнями та діяльністю навчального закладу. Він також наголосив на значному внеску канадської армії у підготовку підрозділів Збройних Сил України.

«Вдячний нашим канадським друзям за вагому підтримку у справі підготовки військових фахівців та підрозділів Збройних Сил України», – звертаючись до присутніх, зазначив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Окрім того, сторони мали плідну дискусію з питань удосконалення освітнього процесу у військових академіях, ролі військової науки та взаємодії армії з іншими складовими державного сектору безпеки.

Фото: Академія сухопутних військ