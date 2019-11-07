18 найкращим спортсменам та тренерам Львівщини вручили грошові сертифікати

Сьогодні, 7 листопада, відбулося урочисте вручення сертифікатів на отримання грошових винагород 18 спортсменам та їх тренерам Львівщини за підсумками ІІІ кварталу 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Ми вами пишаємось, ви – наша гордість. Пам’ятайте завжди, що ви представляєте Україну, нашу Львівщину. Нам приємно розуміти, що ви наші співвітчизники, представляючи Україну, є послами нашої держави у світі. Коли кожного разу, спостерігаючи за вами, ми бачимо прапор України, то гордість переповнює», – зазначив голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.

Серед тих, хто отримав сертифікати:

Павло Коростильов – заслужений майстер спорту України зі стрільби кульової.

Сергій Коростильов – заслужений тренер України зі стрільби кульової.

Валентина Коростильова – заслужений тренер України зі стрільби кульової.

Володимир Пастернак – майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби кульової.

Роман Бондарук – заслужений майстер спорту України зі стрільби кульової.

Марина Соліна – тренер відділення стрільби кульової школи вищої спортивної майстерності та КДЮСШ «Здоров’я».

Олександр Петрів – заслужений майстер спорту України зі стрільби кульової.

Юрій Колесник – майстер спорту України зі стрільби кульової.

Володимир Моклович – тренер відділення стрільби кульової Львівського училища фізичної культури.

Андрій Федечко – заслужений майстер спорту України з сучасного п’ятиборства.

Віталій Тарнакін – тренер відділення легкої атлетики школи вищої спортивної майстерності та ЛДЮСШ №2.

Дмитро Дем’янюк – майстер спорту України з легкої атлетики.

Валерій Лебедюк – Заслужений тренер України з легкої атлетики.

Орися Дем’янюк – майстер спорту України з легкої атлетики.

Роман Ростикус – майстер спорту України з легкої атлетики.

Юрій Зуб – майстер спорту України з веслування на байдарках і каное.

Юрій Чичкан – тренер відділення веслування на байдарках і каное СДЮШОР №1, тренер національної збірної команди України.

Сергій Нагорний – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное.

Зазначимо, загалом за підсумками ІІІ кварталу 2019 року грошові винагороди отримає 81 спортсмен – переможці та призери чемпіонатів світу, Європи і національних чемпіонатів з олімпійських видів спорту та 60 тренерів.

Загальна сума, на яку будуть здійснені виплати, складає – 636 549,99 грн.