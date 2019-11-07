ОСТАННІ НОВИНИ

18 найкращим спортсменам та тренерам Львівщини вручили грошові сертифікати

|

Сьогодні, 7 листопада, відбулося урочисте вручення сертифікатів на отримання грошових винагород 18 спортсменам та їх тренерам Львівщини за підсумками ІІІ кварталу 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

«Ми вами пишаємось, ви – наша гордість. Пам’ятайте завжди, що ви представляєте Україну, нашу Львівщину. Нам приємно розуміти, що ви наші співвітчизники, представляючи Україну, є послами нашої держави у світі. Коли кожного разу, спостерігаючи за вами, ми бачимо прапор України, то гордість переповнює», – зазначив голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.

Серед тих, хто отримав сертифікати:

  • Павло Коростильов – заслужений майстер спорту України зі стрільби кульової.
  • Сергій Коростильов – заслужений тренер України зі стрільби кульової.
  • Валентина Коростильова – заслужений тренер України зі стрільби кульової.
  • Володимир Пастернак – майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби кульової.
  • Роман Бондарук – заслужений майстер спорту України зі стрільби кульової.
  • Марина Соліна – тренер відділення стрільби кульової школи вищої спортивної майстерності та КДЮСШ «Здоров’я».
  • Олександр Петрів – заслужений майстер спорту України зі стрільби кульової.
  • Юрій Колесник – майстер спорту України зі стрільби кульової.
  • Володимир Моклович – тренер відділення стрільби кульової Львівського училища фізичної культури.
  • Андрій Федечко – заслужений майстер спорту України з сучасного п’ятиборства.
  • Віталій Тарнакін –  тренер відділення легкої атлетики школи вищої спортивної майстерності та ЛДЮСШ №2.
  • Дмитро Дем’янюк – майстер спорту України з легкої атлетики.
  • Валерій Лебедюк – Заслужений тренер України з легкої атлетики.
  • Орися Дем’янюк – майстер спорту України з легкої атлетики.
  • Роман Ростикус – майстер спорту України з легкої атлетики.
  • Юрій Зуб – майстер спорту України з веслування на байдарках і каное.
  • Юрій Чичкан – тренер відділення веслування на байдарках і каное СДЮШОР №1, тренер національної збірної команди України.
  • Сергій Нагорний – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное.

Зазначимо, загалом за підсумками ІІІ кварталу 2019 року грошові винагороди отримає 81 спортсмен – переможці та призери чемпіонатів світу, Європи і національних чемпіонатів з олімпійських видів спорту та 60 тренерів.

Загальна сума, на яку будуть здійснені виплати, складає – 636 549,99 грн.

 

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...