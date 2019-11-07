18 найкращим спортсменам та тренерам Львівщини вручили грошові сертифікати

Сьогодні, 7 листопада, відбулося урочисте вручення сертифікатів на отримання грошових винагород 18 спортсменам та їх тренерам Львівщини за підсумками ІІІ кварталу 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
«Ми вами пишаємось, ви – наша гордість. Пам’ятайте завжди, що ви представляєте Україну, нашу Львівщину. Нам приємно розуміти, що ви наші співвітчизники, представляючи Україну, є послами нашої держави у світі. Коли кожного разу, спостерігаючи за вами, ми бачимо прапор України, то гордість переповнює», – зазначив голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.
Серед тих, хто отримав сертифікати:
- Павло Коростильов – заслужений майстер спорту України зі стрільби кульової.
- Сергій Коростильов – заслужений тренер України зі стрільби кульової.
- Валентина Коростильова – заслужений тренер України зі стрільби кульової.
- Володимир Пастернак – майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби кульової.
- Роман Бондарук – заслужений майстер спорту України зі стрільби кульової.
- Марина Соліна – тренер відділення стрільби кульової школи вищої спортивної майстерності та КДЮСШ «Здоров’я».
- Олександр Петрів – заслужений майстер спорту України зі стрільби кульової.
- Юрій Колесник – майстер спорту України зі стрільби кульової.
- Володимир Моклович – тренер відділення стрільби кульової Львівського училища фізичної культури.
- Андрій Федечко – заслужений майстер спорту України з сучасного п’ятиборства.
- Віталій Тарнакін – тренер відділення легкої атлетики школи вищої спортивної майстерності та ЛДЮСШ №2.
- Дмитро Дем’янюк – майстер спорту України з легкої атлетики.
- Валерій Лебедюк – Заслужений тренер України з легкої атлетики.
- Орися Дем’янюк – майстер спорту України з легкої атлетики.
- Роман Ростикус – майстер спорту України з легкої атлетики.
- Юрій Зуб – майстер спорту України з веслування на байдарках і каное.
- Юрій Чичкан – тренер відділення веслування на байдарках і каное СДЮШОР №1, тренер національної збірної команди України.
- Сергій Нагорний – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное.
Зазначимо, загалом за підсумками ІІІ кварталу 2019 року грошові винагороди отримає 81 спортсмен – переможці та призери чемпіонатів світу, Європи і національних чемпіонатів з олімпійських видів спорту та 60 тренерів.
Загальна сума, на яку будуть здійснені виплати, складає – 636 549,99 грн.