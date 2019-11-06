Європейські експерти нічного життя завітають на Lviv Night Summit

У приміщенні Lem Stattion 8−9 листопада відбудеться перший Lviv Night Summit – з’їзд іноземних та українських експертів, які займаються розвитком міст уночі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Захід проводиться львівською ГО «Night Ambassadors», з метою перейняття досвіду європейських експертів нічного життя. Буде корисним для організаторів подій, представників вечірніх закладів і активностей, міських установ, культурних ініціатив і всіх, хто цікавиться урбаністикою та креативними індустріями.

«Якщо в сприйнятті більшості мешканців ніч асоціюється лише з вечірками, небезпекою або ж навпаки, затишшям, то, значить, все не зовсім добре. Адже теперішні тенденції чітко показують – міста та мешканці отримують лише вигоди від налагодженої роботи після 22:00. Яскравий приклад – нічне життя Нью-Йорка. 24-годинна економіка дає близько 300 000 робочих місць, здоровий розвиток культури, безпеки та різноманітності», – кажуть організатори заходу.

Конкретні приклади разом із кроками до вирішення наступних питань і шукатимуть на Lviv Night Summit: чи нічне життя стосується лише центру міста, як урізноманітнити вечірнє дозвілля, що кожен із нас має робити, аби атмосфера ночі була безпечною для всіх, які проблеми постають для організаторів вечірніх подій, як побудувати правильний бренд нічного міста. Власне, в цьому і допоможуть «нічні мери» Лондона та Вільнюса, експерти з Будапешта, Майнхайма, Львова та Києва.