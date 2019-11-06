ОСТАННІ НОВИНИ

Європейські експерти нічного життя завітають на Lviv Night Summit

Соломія Головіна

|

У приміщенні Lem Stattion 8−9 листопада відбудеться перший Lviv Night Summit – з’їзд іноземних та українських експертів, які займаються розвитком міст уночі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Захід проводиться львівською ГО «Night Ambassadors», з метою перейняття досвіду європейських експертів нічного життя. Буде корисним для організаторів подій, представників вечірніх закладів і активностей, міських установ, культурних ініціатив і всіх, хто цікавиться урбаністикою та креативними індустріями.

«Якщо в сприйнятті більшості мешканців ніч асоціюється лише з вечірками, небезпекою або ж навпаки, затишшям, то, значить, все не зовсім добре. Адже теперішні тенденції чітко показують – міста та мешканці отримують лише вигоди від налагодженої роботи після 22:00. Яскравий приклад – нічне життя Нью-Йорка. 24-годинна економіка дає близько 300 000 робочих місць, здоровий розвиток культури, безпеки та різноманітності», – кажуть організатори заходу.

Конкретні приклади разом із кроками до вирішення наступних питань і шукатимуть на Lviv Night Summit: чи нічне життя стосується лише центру міста, як урізноманітнити вечірнє дозвілля, що кожен із нас має робити, аби атмосфера ночі була безпечною для всіх, які проблеми постають для організаторів вечірніх подій, як побудувати правильний бренд нічного міста. Власне, в цьому і допоможуть «нічні мери» Лондона та Вільнюса, експерти з Будапешта, Майнхайма, Львова та Києва.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...