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Водіїв закликають бути уважними: завтра вранці Львів накриє густий туман

Соломія Головіна

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Львів’ян попереджають про густий туман вночі і вранці 7 листопада. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології у Львові 7 листопада вночі та вранці місцями очікується туман, видимістю 200 – 500 м. Мерія закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.

До слова, під час керування автомобілем у тумані, рекомендовано:

— істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;

— при наявності протитуманних фар — вмикати їх спільно з ближнім світлом;

— тримати безпечну дистанцію з автомобілями;

— під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

— уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.

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