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У обмінниках Львова дешевшає валюта

Андрій Котенський

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Національний банк підсилив офіційний курс гривні до долара. Станом на 6 листопада американська валюта подешевшала на 8 копійок і встановлена на рівні 24,71 грн за долар. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

 

Водночас офіційний курс гривні до євро зміцнився на 20 копійок і встановлений на рівні 27.46 грн.

Також зафіксовано зміцнення гривні у канторах Львова.Так за долар зараз дають в середньому 24.50 грн (-5 коп.), а купують по 24.75 грн (-10 коп.).

Натомість євро в середньому купують по 27.10 (-10 коп.) та продають по 27.50 грн (-15 коп.).

Злотий по 6.30 – 6.39 грн відповідно.

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