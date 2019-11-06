У Львові проінспектують всі ліфти, які обслуговують приватні компанії

Під час апаратної наради у Львівській міській раді розглянули питання щодо накладання штрафних санкцій на приватних підприємців з обслуговування ліфтів, які не виконують своїх зобов’язань. Відтак було вирішено провести перевірку всіх ліфтів, які обслуговують приватні компанії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як наголошують у мерії, однією із компаній, яка не виконує своїх зобов’язань, є «Астра». У зв’язку із чисельними скаргами мешканців, договір із підприємством планують розірвати найближчим часом.

«Ми розриваємо договір з «Астра» та накладемо штрафні санкції на підприємство, тому що ми маємо багато скарг від мешканців щодо діяльності компанії», – відзначила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Відтак міський голова Львова Андрій Садовий дав доручення створити робочу групу та обстежити всі ліфти у місті, які перебувають на обслуговуванні приватних підприємств.

Додамо, на обслуговуванні ЛКП «Львівсвітло» перебуває орієнтовно 44% ліфтового господарства міста. Також у місті діяла спеціальна програма з ремонту та модернізації ліфтів, на яку з бюджету міста скерували понад 40 млн грн. Таку програму планують реалізовувати і надалі.

Як повідомляв Львівський портал, у серпні цього року в одній з новобудов на вул. Кульпарківській четверо людей пробули зачиненими у ліфті протягом більше шести годин.