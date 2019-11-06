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У Львівській філармонії виступить французька піаністка Кім Барб’є

Андрій Котенський

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У Львівській національній філармонії із концертною програмою «BARBIER & Rhapsodie» виступить французька піаністка Кім Барб’є. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Як повідомляється, Кім Барб’є виконає один з найвідоміших концертних творів фортепіанного репертуару ХХ століття – Рапсодію на тему Паганіні С. Рахманінова, написану на основі 24-го капрису Н.Паганіні.

Надзвичайно віртуозне півгодинне полотно потребує від соліста (адже твір написаний для фортепіано та оркестру) неабиякої підготовки та витримки. Рапсодія вражає багатством образів і настроєвих нюансів та є до снаги лише кращим.

Партію оркестру виконає Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії, диригуватиме Тарас Криса.

Другою композицією програми є останній зразок жанру симфонічної поеми у творчості Ріхарда Штрауса – «Життя героя». Твір відрізняє колосальний склад оркестру, а також величезна тривалість – понад 40 хвилин, що перевершила усі зразки цього жанру Ф. Ліста та самого Р. Штрауса.

Концерт відбудеться 15 листопада о 19:00.

Квитки можна придбати тут: Philharmonia

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