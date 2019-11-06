Нині на Донбасі осколкові поранення отримали четверо українських воїнів

Сьогодні, 6 листопада, на Донбасі осколкові поранення дістало четверо українських військовослужбовців. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Зазначається, що протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Три обстріли по позиціях Об’єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ»: неподалік Травневого – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; біля Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів; поблизу Кримського – з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив два обстріли: біля Пісків – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів; неподалік Водяного, що на Приазов’ї – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

«Впродовж поточної доби осколкові поранення отримали чотири військовослужбовці Об’єднаних сил», – інформують у штабі ООС.