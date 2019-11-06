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Неподалік Львова зіткнулися вантажівка та автопоїзд, злетівши з дороги

Соломія Головіна

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У селі Рясне-Руське Яворівського району зіткнулися вантажівка та автопоїзд. Внаслідок ДТП постраждало двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 6 листопада, близько 12:45 год. на автодорозі «Західний обхід міста Львова» у селі Рясне-Руське Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автопоїзд «МАН» та вантажний автомобіль «МАН». Вантажівкою керував 56-річний львів’янин, автопоїздом – 36-річний житель одного з сіл Жовківського району. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій та пасажир вантажного автомобіля. Вони доставлені у лікарню, їх діагнози уточнюються.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: ДСНС Львівщини

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