На Золочівщині водій «Форда» наїхав на односельчанина, який лежав на дорозі

Вчора, 5 листопада, близько 18:40 год. в одному з сіл Золочівського району місцевий житель наїхав на 55-річного чоловіка, який лежав на дорозі. Від отриманих травм постраждалий помер на місці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Форд», 44-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на свого 55-річного односельчанина, котрий лежав на проїзній частині. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, призначено судово-медичну експертизу. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.