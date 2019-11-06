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На Львівщині з великих платників податків стягнули понад шість мільярдів гривень

Андрій Котенський

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За наслідками десяти місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили 5 мільярдів гривень єдиного соціального внеску (ЄСВ) та понад 1,2 мільярди гривень податку з доходів фізичних осіб (ПДФО). Про це Львівському порталу повідомили у Львівському управлінні Офісу ВПП ДПС.

 

За даними відомства, з початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДПС, надійшло 5 мільярдів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 109 мільйонів більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1,4 мільярди гривень.

Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За десять місяців 2019 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 1153 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб.

З цієї суми 865 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету Львова, а 288 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету. Так, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, платниками Львівського управління Офісу ВПП ДПС сплачено на 312 мільйонів гривень ПДФО більше.

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