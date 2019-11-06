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На кордоні українець залишився без шоколаду та італійського вина

Ольга Денисяка

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У пункті пропуску «Краківець-Корчова» митники вилучили у 52-річного мешканця Буковини «мішок» шоколаду та понад 300 пляшок італійського вина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці ДФС.

 

Мешканець Буковини за кермом «Марседесу» повертався з Польщі через смугу «зелений коридор».

Під час огляд  в багажному відділенні та салоні його мікроавтобуса працівники митниці виявили майже 50 кг шоколаду та цукерок, і 346 пляшок італійського вина, об’ємом 0,75 л.

 

Таким чином, громадянин України порушив встановлений порядок проходження митного контролю в коридорах спрощеного митного контролю. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України.

Товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково, справу скерують до суду.

Фото: ДФС

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