ОСТАННІ НОВИНИ

Міноборони зобов’язали до нового року створити Військову поліцію і реєстр ветеранів

Андрій Котенський

|

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне створити Військову поліцію та до кінця року розробити концепцію об’єднаного реєстру ветеранів. Про це Львівському порталу повідомили у Офісі президента.

 

Згідно вказівок президента, міністр оборони Андрій Загороднюк до 31 грудня має впровадити нову об’єднану систему керівництва та управління силами оборони, яка відповідатиме стандартам НАТО. Крім того, у структурі Міноборони має бути створений сучасний ефективний правоохоронний орган – Військова поліція.

Також головнокомандувач вважає за потрібне, щоб до кінця року Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України створило концепцію об’єднаного реєстру ветеранів та розробило проект технічного завдання платформи «Е-ветеран».

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...