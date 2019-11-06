Міноборони зобов’язали до нового року створити Військову поліцію і реєстр ветеранів

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне створити Військову поліцію та до кінця року розробити концепцію об’єднаного реєстру ветеранів. Про це Львівському порталу повідомили у Офісі президента.

Згідно вказівок президента, міністр оборони Андрій Загороднюк до 31 грудня має впровадити нову об’єднану систему керівництва та управління силами оборони, яка відповідатиме стандартам НАТО. Крім того, у структурі Міноборони має бути створений сучасний ефективний правоохоронний орган – Військова поліція.

Також головнокомандувач вважає за потрібне, щоб до кінця року Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України створило концепцію об’єднаного реєстру ветеранів та розробило проект технічного завдання платформи «Е-ветеран».