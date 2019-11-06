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Мерія оголосила конкурс на проведення Різдвяного ярмарку

Ольга Денисяка

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Львівська міська рада оголошує конкурс на проведення та облаштування Різдвяного ярмарку з 13 грудня 2019 року до 19 січня 2020 року на просп. Свободи (перед Львівським Національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької) та пл. Ринок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Заявки варто подавати у департамент економічного розвитку Львівської міської ради до 20 листопада 2019 року.

Проєкт облаштування та функціонування ярмарку повинен охоплювати план-схему, візуалізацію елементів ярмарку, заходи в межах проведення ярмарку, благоустрій території, заходи щодо попередження мінімізації та забезпечення роздільного збору твердих побутових відходів, та соціальну складову.

Вимоги щодо облаштування ярмарку:

  1. Розподіл на сектори:

а) торгівля сувенірною та художньою продукцією народних промислів;

б) торгівля споживчими товарами з дотриманням санітарних норм і правил, правил пожежної безпеки.

  1. Технічна характеристика (встановлення мобільних, декоративних, дерев’яних збірно-розбірних конструкцій, забезпечення стилізованого оформлення локації ярмарку з використанням світлових декорацій, належного підключення до електромереж, відео спостереження, цілодобової охорони, прибирання та вивозу сміття, дотримання санітарного законодавства, встановлених звукових норм, правил торгівлі та правил пожежної безпеки).
  2. Культурно-розважальне наповнення (організація показових майстер-класів із народних ремесел, організація культурно-просвітницького дійства на різдвяну тематику, організація заходу, що сприятиме зміцненню міжнародних культурних зв’язків у форматі Міжнародного фестивалю різдвяних традицій, благодійна складова).
  3. Схема та розроблений план на випадок надзвичайних ситуацій.

Водночас організатор повинен мати досвід в організації та проведенні масових заходів на території України.

Фото: ЛМР

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