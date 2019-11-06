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Матір трьох дітей померла після пологів: лікарів звинувачують у неналежному виконанні своїх обов’язків

Ольга Денисяка

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Трьох лікарів з Львівщини обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть 32-річної породіллі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Інцидент стався у березні 2018 року у пологовому відділенні однієї із центральних районних лікарень Львівщини. Того дня, 32-річна мешканка одного із сіл області народила здорове немовля, однак незадовго її стан раптово погіршився.

Після консилярного огляду породіллі трьома професійними акушер-гінекологами, їй не було проведено належного обстеження, не встановлено вірного діагнозу та не призначено відповідного лікування.

Як наслідок, після проведення реанімаційних заходів жінка померла і сиротами залишилось троє малолітніх дітей.

Встановлено, що у разі проведення лікарями комплексу заходів щодо своєчасної діагностики, смерті пацієнтки можна було б уникнути.

Такі дії лікарів кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки).

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Максимальний термін покарання, який загрожує медикам – 2 роки позбавлення волі

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