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Львів’янин завербував 27-річну жінку для заняття проституцією закордоном 

Соломія Головіна

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На Львівщині правоохоронці затримали чоловіка, причетного до вербування жінки для подальшої сексуальної експлуатації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Львів’янина віком 43 роки правоохоронці затримали 5 листопада на одному з пунктів пропуску на кордоні України з Республікою Польща у Яворівському районі.

У його автомобілі «Хонда» перебувала 27-річна мешканка Харківської області.  Як  встановили поліцейські, чоловік завербував її для подальшої сексуальної експлуатації в одній з країн Західної Європи та особисто переправляв через кордон.

За словами жінки, переконуючи її, львів’янин обіцяв заробітки від п’яти до семи тисяч євро на місяць.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.149 (торгівля людьми) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.

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