Ансамбль Вірського запрошує львів’ян поринути у атмосферу українського танцю

У Львівському театрі опери та балету виступить Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Ансамбль танцю України ім. П. Вірського – це 100 найсильніших фахових артистів, енергійних, харизматичних і наполегливо тренованих, повідомляють організатори концерту.

Майстерність та оригінальна інтерпретація народного танцю змусили весь світ аплодувати Ансамблю імені Вірського. Йому по праву належить перше місце серед подібних колективів.

«Кожного разу здається, що вершина віртуозності вже досягнута, проте Ансамбль імені Вірського, яким упродовж довгих років опікується видатний хореограф Герой України Мирослав Вантух, приготував для вас нові сюрпризи. Які саме? Про це ви дізнаєтеся, прийшовши на концерт легендарного танцювального колективу у Львівський національний академічний театр опери та балету ім. М. Крушельницької. Динамічна та витончена фольклорно-хореографічна вистава не залишить глядачів байдужими. Навіть тих, які не дуже обізнані у фольклорі, бо те, що презентує своїй публіці Ансамбль імені Вірського, – значно більше, ніж фольклор. Це яскрава та розмаїта українська мрія», – запевняють організатори концерту.

Спираючись на традиції національних танців, було створено понад п’ять різноманітних концертних програм, до числа яких увійшли надзвичайно яскраві хореографічні твори «Ляльки», «Ми з України», «Моряки», «Сестри», «Гопак», «Ой, під вишнею», «Чумацькі радощі», «Повзунець» та лірична «Подоляночка».

Так розповідати мовою танцю всю історію і передавати сучасні реалії українського життя не вміє жоден інший хореографічний колектив у державі.

Концерт відбудеться 11 листопада об 19:00.

Квитки можна придбати тут: Kontramarka