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Під Львовом ВАЗ злетів у кювет. Травмованого водія визволяли рятувальники

Наталя Дуляба

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В понеділок ввечері, 4 листопада, у селі Зимна Вода Пустомитівського району, що відразу під Львовом, автомобіль ВАЗ-2106 злетів у кювет. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Встановлено, що ДТП сталась орієнтовно о 23:40 год. Водій автомобіля ВАЗ-2106 не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. 68-річного чоловіка із машини визволяли надзвичайники.

«Рятувальники вивільнили травмованого водія із автомобіля, передали його медикам, а також відключили акумуляторну батарею, аби запобігти займанню автівки», – йдеться у повідомленні.

Водія госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню. Наразі всі деталі події встановлюються.

Фото: ДСНС

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