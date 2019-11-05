Львів’ян запрошують у філармонію насолодитися піснями Назарія Яремука

19 листопада у Львівській національній філармонії відбудеться великий гала-концерт переможців та членів журі Вижницького відкритого фестивалю-конкурсу молодих виконавців української естрадної пісні імені Назарія Яремчука «Пісня буде поміж нас». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

На слухачів чекатимуть золоті хіти, відомі шляґери і малознані пісні з репертуару Назарія Яремчука, а також запланована презентація книжки Віри Середи (Юрик) «Пісня Назарія – як море широка».

Учасниками гала-концерту будуть чоловічий вокальний квартет «АКОРД», академічний інструментальний ансамбль «Високий замок», Орест Цимбала, Зоряна Вовк, Назар Савко, Ірина Стиць, Вадим Завада, Наталя Стець, Віктор Сов’як, Влада Чайка, Ольга Дроняк, Любомир Равлюк, Христина Юрчило, Ігор Шкурпіта, Ксенія Попович, Роксолана Залізняк, Андрій Місюрак, Данило Карачевський, Єлизавета та Наталя Чухліб, Дарина та Богдана Бурнос, Катерина Рибаченко і «Троянда», Валентин Леонте (Румунія), Білал Ісхак Джад (Йорданія).

Квитки можна придбати у касі філармонії або за цим посиланням.

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Зазначимо, що Відкритий фестиваль-конкурс молодих виконавців української естрадної пісні імені Назарія Яремчука «Пісня буде поміж нас» започаткували у містечку Вижниця Чернівецької області.

Завдяки ньому вшановують пам’ять видатного українського співака, народного артиста України, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Назарія Яремчука, а також популяризують розвиток національного пісенного мистецтва, підтримують творчі ініціативи молодих співаків.