До Дня писемності та мови львів’ян закликають написати радіодиктант

Цієї п’ятниці, 8 листопада, всіх охочих у Львові запрошують долучитися до написання радіодиктанту. Його традиційно проводять до Дня української писемності та мови, який відзначають 9 листопада. Про це Львівському порталу повідомили в обласній бібліотеці для дітей.

У п’ятницю об 11:00 год. у приміщенні обласної бібліотеки для дітей, що на вул. Винниченка, 1 у Львові, писатимуть «Радіодиктант національної єдності».

«Запрошуємо дітей, батьків, бібліотекарів, письменників, журналістів, митців та всіх охочих долучитися до написання радіодиктанту», – йдеться у повідомленні.

Диктант по радіо зачитуватиме український педагог, радіо- і –телеведучий Олександр Авраменко. Текст традиційно звучатиме на хвилях першого каналу Суспільного радіо UA: Українське радіо.

Зазначимо, що радіодиктант у День української писемності та мови проводять вже 19 рік поспіль. Минулого року радіодиктант національної єдності написали 32 779 людей, 313 із яких не допустились жодної помилки.